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Kaymakama da saldırmıştı! Yine dehşet saçtı: Pitbull ısırdı sahibi darbetti

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#Pitbull#Erzurum#Barınak
Kaymakama da saldırmıştı Yine dehşet saçtı: Pitbull ısırdı sahibi darbetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 11:51

Erzurum'da 'pitbul cinsi köpek ve sahibi emniyet güçlerini alarma geçirdi. 2 ay önce kaymakama saldıran köpek barınağa götürülmüştü. Dün, köpeğini barınaktan zorla almaya çalışan A.T.E.'ye izin verilmeyince köpek ve sahibi görevlilere saldırdı. Köpek 3 kişiye saldırıp yaralarken sahibi de 4 kişiyi darbetti. Barınaktan kaçan şüpheli A.T.E. ve pitbullu arama çalışması devam ediyor.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda meydana geldi. Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş 2 ay önce pitbull cinsi köpek saldırısına uğramış olay sonrası savcılık talimatıyla Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekipleri, bahse konu köpeği A.T.E.'nin ikametinden teslim alarak muhafaza edilmek üzere barınağa götürmüştü.

Kaymakama da saldırmıştı Yine dehşet saçtı: Pitbull ısırdı sahibi darbetti

GÖREVLİLERİ TEHDİT EDİP KÖPEĞİ ZORLA ALMAYA ÇALIŞTI

Dün saat 16.20 sıralarında köpeğini görmek bahanesiyle barınağa gelen A.T.E., görevlilerin gözetiminde hayvanı gördüğü esnada köpeğin tasmasını çalışanların elinden zorla aldı. Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline yönelik ağır küfürler savuran şahıs, "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya çalıştı. 

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Kaymakama da saldırmıştı Yine dehşet saçtı: Pitbull ısırdı sahibi darbetti

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 2 VETERİNER HEKİM VE 2 İŞÇİ YARALANDI

Görevlilerin yasalar gereği buna müsaade edemeyeceklerini belirtmesi üzerine şüpheli A.T.E. barınak çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede pitbull cinsi köpek 3 görevliyi bacağından ısırırken, sahibi ise personeli yumruklayarak darp etti. Olayda veteriner hekim Osman Şengül ve Tarık Gürbüz sol baldırından köpek ısırığıyla yaralandı, şüpheli tarafından yumrukla darp edildi. Barınak işçisi Selçuk Değirmenci ile Samet Bülbül sol baldırından köpek ısırığı alırken, çenesine aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. 

Kaymakama da saldırmıştı Yine dehşet saçtı: Pitbull ısırdı sahibi darbetti

POLİS HER YERDE SALDIRGANI VE KÖPEĞİ ARIYOR

Olayın ardından adeta dehşet saçan şüpheli A.T.E., pitbull cinsi köpeğini de yanına alarak barınaktan kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine barınağa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, emniyet güçleri kaçan saldırganı ve tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde geniş çaplı ve titiz bir arama çalışması başlattı.

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Kaymakama da saldırmıştı Yine dehşet saçtı: Pitbull ısırdı sahibi darbetti

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#Pitbull#Erzurum#Barınak

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