×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaymakamdan ilkokul öğretmenine vefa! 26 yıl sonra duygusal anlar

Güncelleme Tarihi:

#Kaymakam#Öğretmen#Duygusal Anlar
Kaymakamdan ilkokul öğretmenine vefa 26 yıl sonra duygusal anlar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 16:12

Hatay’ın İskenderun ilçesi Hürriyet İlkokulu, duygusal bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Altınözü Kaymakamı Sert, 26 yıl önce ilkokul yıllarında kendisine öğretmenlik yapan Seven’i ziyaret etti.

Haberin Devamı

Kaymakamdan ilkokul öğretmenine vefa 26 yıl sonra duygusal anlar

Hatay’ın İskenderun ilçesi Hürriyet İlkokulu, yıllar sonra gerçekleşen anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert'in, 26 yıl önce ilkokul yıllarında kendisine öğretmenlik yapan Nurhan Seven’i ziyaretinde duygusal anlar yaşandı. 

"SENİ GÖZLERİNDEN TANIDIM" DİYEREK SARILDI

Mersin’in Mut ilçesine bağlı Köselerli Köyü'ndeki Turhan Akay İlkokulu’nda 1999-2000 yılları arasında eğitim gören Altınözü Kaymakam Mehmet Sert, o yıllarda sınıf öğretmeni olan Nurhan Seven’in İskenderun Hürriyet İlkokulu’nda görev yaptığını öğrenince, ona sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Kaymakam Mehmet Sert’e İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz, Altınözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner ve Hürriyet İlkokulu Müdürü İmadettin Oğuz eşlik etti.

 

Haberin Devamı

Ders işlediği sırada sınıf kapısı çalınan öğretmen Nurhan Seven, içeri giren eski öğrencisini görünce şaşkınlık yaşayarak, "“Eskiden de hep gülerdin, çok mutlu bir çocuktun. Şimdi de aynısın, seni gözlerinden tanıdım” diyerek öğrencisine sarıldı. Duygularını gizleyemeyen Kaymakam Sert, öğretmenine yıllardır ulaşmaya çalıştığını belirterek, “2019 yılından bu yana sizi arıyordum. Bugün burada olmak, size yeniden sarılmak benim için tarifsiz bir mutluluk” dedi.

DİĞER ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER DE DUYGULANDI

Öğrencisinin gösterdiği vefa karşısında gözleri dolan öğretmen Seven, bu anların hayatı boyunca unutulmaz bir yer edineceğini söyledi. 26 yıl sonra gerçekleşen bu özel buluşma, sınıfta bulunan diğer öğretmen ve yöneticileri de duygulandırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaymakam#Öğretmen#Duygusal Anlar

BAKMADAN GEÇME!