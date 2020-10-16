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Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme:

Kaymakamdan çiftçi kadınlara çiçek

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Kaymakamdan çiftçi kadınlara çiçek
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KORKUTELİ Kaymakamı Ömer Çimşit, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde, Taşkesik Mahallesi'nde patates hasadında çalışan çiftçi kadınları ziyaret ederek çiçek verdi.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Kaymakam adayı Mehmet Gündoğdu, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, İlçe Orman ve Tarım müdürü Selda Sert, MHP ilçe yöneticileri, Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Taşkesik Mahallesi'nde patates hasadına katıldı. Kadın çiftçilerle patates toplayan Kaymakam Çimşit ve beraberindekiler, hasat sonrası tarlada Durkadın Asar, Dudu Demirayak ve Ayşe Kula’ya çiçek buketi verdi.

Kaymakam Ömer Çimşit, her türlü zor koşulda büyük emek veren çiftçilerin hem ülke ekonomisinin büyümesine hem yaşadıkları yerlerin ekonomik olarak gelişmesine katkıları olduğunu belirterek, Bölgemiz bir tarım bölgesi olmasına rağmen ilçemizde kadınlarımız her zaman toprakla iç içeler. Hayatın her alanında olduğu gibi tarımsal üretimde de büyük emekleri bulunan, tarım şehri ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkıları olan üretken tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

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