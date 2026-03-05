×
Kaymakama mesaj gönderen öğrenciye sürpriz: Makama davet edildi

Afyonkarahisar'ın Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, sanal medyadan mesaj atarak kendisiyle tanışmak isteyen ilkokul öğrencisi Elifsu Turan ve ailesini makamında ağırladı.

İlçedeki bir ilkokulda eğitim gören Elifsu Turan, bir süre önce sanal medyadan mesaj attığı Kaymakam Hasan Hüsnü Türker'e kendisiyle tanışmak istediğini söyledi. Elifsu'nun mesajı okuyan Kaymakam Türker de kendisi ve ailesini makamına davet etti.

Kaymakam Türker, Elifsu Turan, abisi Çınar Turan ve annesi Kudret Turan'ı makamında ağırladı. Kaymakam Türker, iki kardeşe de öğrenim hayatlarında başarı dileyerek, çeşitli hediyeler verdi. Kaymakam Türker ayrıca kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Elifsu'yu da tebrik etti.

