Kaymakam yerinden oldu

Sevgilisi Baran Güneş ve arkadaş grubuyla beraber 31 Temmuz’da Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Ukraynalı model Daria Kyryliuk’un darp olayında sular durulmuyor. İddiaların ilkinde, Ukraynalı model Daria, Momo’dan çıkarken güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü öne sürdü. Ancak karşı bir iddia daha ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında olay yerine ilk giden polislerin ifadeleri alındı. Polisler, ifadelerinde Daria’yı darp eden kişinin sevgilisi Baran Güneş olduğunu söyledi. Polisler, güvenlik kamerası görüntülerinde Daria’yı darp ettiği görülen kişinin Baran Güneş olduğunu da teşhis etti. Olayların ardından Momo 15 gün süreyle kapatıldı. Ukrayna da iddialarla ilgili soruşturmanın hızlı ilerlemesi konusunda Türkiye’den talepte bulundu.

GÖREVDEN ALINDI

Mülki idarede de sürpriz değişiklik yaşandı. Fahiş fiyat uygulaması, sahillerdeki olumsuz görüntüler ve son olarak Ukraynalı model Daria Kyryliuk olayıyla gündeme gelen Çeşme’de Kaymakam Hacı Mehmet Kara görevden alındı. İçişleri Bakanlığı’nca görev yeri değiştirilen Çeşme Kaymakamı Kara, İzmir Vali Yardımcılığı’na getirildi. Çeşme Kaymakamlığı’na ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.

DÖVMEDİ, SAKİNLEŞTİRDİ

Ukraynalı top model Daria, sevgilisi Baran Güneş ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mansur adlı arkadaşları savcıya ifade vererek yaşadıklarını tekrar anlattı. Güneş’in ifadesine göre mekanda bir sorun yaşamadan eğlendiler, ancak çıkışta oradan geçen kırmızı bir araçtan yanlarındaki arkadaşı Mansur’a hitaben ‘Pis Arap’ şeklinde laf atıldı. Bunun üzerine araçtaki kişiyle aralarında tartışma çıktı. Güvenlikçiler de olaya müdahale etti. Bu sırada Daria’nın yüzüne yumruk attılar. Mansur’u ve Baran’ı da darp ettiler. Daria kırmızı aracın içine sokuldu ve orada da darp edildi. Evlerine geçtikten sonra yüzündeki darp ve kanlardan dolayı Daria ‘Mankenlik hayatım tehlikeye girdi’ diyerek sinir krizi geçirmeye başladı. Sevgilisi Baran bu duruma müdahale etti. Daria tanık ifadelerinde geçen ve güvenlik kameralarına da yansıyan bu anları ‘Baran beni dövmüyordu, beni kendime getirmeye, sakinleştirmeye çalışıyordu’ diyerek açıkladı. Manken Daria, kendisini darp eden güvenlikçinin eşkalini de verdi; kendisini döven güvenlikçiyi ‘50-60 yaşlarında, esmer, saçları dökük biriydi’ diye tarif etti. Olay sırasında Daria ve Baran’ın yanında olan Mansur adlı arkadaşları da Baran ile aynı yönde ifade verdi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir güvenlik kamerası kaydına rastlanmadı. Ancak civardaki bütün kameralar incelemeye alınarak ifadelerde geçen kırmızı araç araştırılıyor. (Musa KESLER)

‘HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM’

Daria Kyryliuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini destekleyen Türk vatandaşlarına ve Türkiye hükümetine teşekkür etti. Kyryliuk, “Yaşadığımız üzücü olaydan ötürü üzüntümü ve acımı paylaşan çok sevgili Türk vatandaşlarıma, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Olayın takipçisi olan Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy, Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik’e konu üzerindeki hassasiyetlerinden ötürü ayrıca teşekkür ederim. Bilinmesini isterim ki Türkiye’de tatil yapmak çok keyifli, herkesi Türkiye’de özgürce tatil yapmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.