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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin) (DHA)
Haber Giriş: 24.09.2020 - 19:08 | Son Güncelleme:

Kaymakam Safitürk'ün şehit olmasında 'ihmal' davası

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Kaymakam Safitürk'ün şehit olmasında 'ihmal' davası
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Mardin'in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıda 'görevi ihmal' suçlamasıyla 9 polisin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da uğradığı bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fatih Safitürk'ün hayatını kaydetmesine ilişkin 'görevi ihmal' suçlamasıyla tutuksuz 9 polisin yargılandığı davanın duruşması Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım ve ağabeyi Ali Haydar Safitürk katılırken, tutuksuz yargılanan 9 polis memurunun katılmadığı gözlendi. Duruşma delillerin yeniden incelenmesi için 14 Ocak 2021 tarihine erteledi.

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan ağabey Safitürk, "Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün davasında gerçek katillerin bulunup, yargılanmasının peşindeyiz. Bu yüzden buraya geldik" dedi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, şehidin babası Asım ve ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ü makamında ağırladı.

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