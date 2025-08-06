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Kaymakam trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Sivas#Esad Mücahit Eskimez
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 19:14

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez (29), ilçe yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

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Ulaş ilçesinde yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'in içinde bulunduğu H.S. yönetimindeki 58 AA 116 makam aracı, saat 16.00 sıralarında Kapukaya köyünden dönüş yolunda Çavdar köyü muhtarı Vural Yıldız yönetimindeki 34 GOA 291 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaymakam trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı

KAYMAKAMIN DURUMU İYİ

Çarpışma sonucunda ters dönen makam aracındaki Kaymakam Eskimez hafif yaralandı. Makam aracının sürücüsü ile diğer aracın sürücüsü Vural Yıldız kazayı yara almadan atlattı. Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eskimez, yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla sevk edildiği Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaymakam Eskimez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Kaymakam trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Kaymakam trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı


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#Trafik Kazası#Sivas#Esad Mücahit Eskimez

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