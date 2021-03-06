Kaymakam Hürriyet’e konuştu: O görüntüler 3 ay öncesinin

Tartışma yaratan video ile ilgili Hürriyet gazetesi Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile görüştü. Çorumluoğlu, kasımda Ereğli’de koronavirüs vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu ve bu nedenle denetimleri artırdıklarını söyledi.

‘GÜNDE 2-3 KİŞİ ÖLÜYORDU’

Videonun kasım ayında yapılan bir denetim sırasında çekildiğini söyleyen Çorumluoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “O aylarda ilçemizde günlük vaka sayısı 300 civarındaydı. Günde 2-3 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybediyordu. Bu yüzden kaymakamlık olarak denetimleri sıkılaştırmıştık. O gün yaklaşık bir saatlik denetim yaptık. Denetim sırasında bir eczaneye girdiğimizde üç kişinin sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana maskesiz oturduklarını gördük. Çay içtiklerini söylediler. Ben de çay içilse dahi sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirterek yanımdakilere tutanak tutulması talimatını verdim. Onlar da itiraz etmek istediklerini söylediler. Ben de ‘Siz itirazınızı yaparsınız’ dedim. Çünkü itirazın resmi olarak yapılması gerekiyor. Kasımda çekilen bu video dün servis edildi. Ne amaçla servis edildiğini bilmiyorum. Ama kimseye kırgınlığım küskünlüğüm yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

ZONGULDAK VALİLİĞİ: PAYLAŞIMLAR İYİ NİYETLİ DEĞİL

Zonguldak Valiliği, Çorumluoğlu´nun eczane çalışanlarına “Tutanak düzenleyelim, siz itiraz edersiniz” diyerek 3 ay önce ceza yazdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tekrar gündem olmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Üzerinden üç aydan fazla süre geçen bir diyaloğu içerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme döneminde tekrar gündeme getirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Bu tür gerçeğe aykırı spekülatif haber ya da paylaşımlar denetim faaliyetlerinin etkinliği üzerinde ciddi risk oluşturmaktadır" diye konuştu.

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