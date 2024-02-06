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Kaymakam evinde ölü bulundu

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#KAHRAMANAMARAŞ#Ekinözü#Mesut Coşkun
Kaymakam evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:00

KAHRAMANAMARAŞ’ta Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü dün sabah konuta gitti. Ancak şoförü, makamına götüreceği Coşkun’a bir türlü ulaşamadı.

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Bunun üzerine şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, konutuna girdiğinde Kaymakam Coşkun’u silahla kafasından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kontrol ettiğinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, intihar ettiği üzerinde durulan Kaymakam Coşkun’un kesin ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Kaymakam Coşkun’un bekar ve Kırıkkaleli olduğu öğrenildi. Kaymakam’dan geriye ise bir önceki görev yaptığı Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde çekilen görüntüleri kaldı. 

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#KAHRAMANAMARAŞ#Ekinözü#Mesut Coşkun

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