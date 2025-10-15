Kaymakam belediyeye transfer oldu

Haberin Devamı

Ordu 1’inci Amatör Lig ekiplerinden Korgan Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, Korgan Kaymakam Kerem Tunçer’i makamında ziyaret etti. Lisans işlemleri için gerekli imzaların atıldığını belirten Şahin, Kaymakam Tunçer’in de spora destek vermek amacıyla ilerleyen haftalarda sahaya çıkacağını söyledi.

‘MADDİ DESTEK SAĞLAYACAK’

Kulüp tarafından yeni futbolcularıyla ilgili yapılan açıklama transfer ücreti konusunda kafaları karıştırdı: “İlçemiz Kaymakamı Sayın Kerem Tunçer, ilçemizin futbol takımı Korgan Belediyespor’da futbolcu olarak yer alacak ve hem maddi hem manevi anlamda büyük destek sağlayacaktır. Sayın Kaymakamımıza kulübümüz ve taraftarlarımız adına teşekkür ediyor, kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”