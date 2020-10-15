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Safa ATMACA/VAN,(DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:05 | Son Güncelleme:

Kaymakam Aslan, esnafı ziyaret etti

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Kaymakam Aslan, esnafı ziyaret etti
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VAN’ın Merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyareti yapıp, mahallelerde devam eden yol çalışmalarını inceledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan beraberindeki belediye birim müdürleri ile birlikte Halilağa Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Aslan, esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Kendisini karşılaşan çocuklara da çeşitli hediyeler veren Kaymakam Aslan, "İlçemizde ara sokak ve caddelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Bir çok yerde çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Amacımız, kış gelmeden hizmetlerimizin bir kısmını yetiştirmek. Yoğun iş programımıza rağmen vakıf müdürümüzle birlikte ailelerimizi de ziyaret ediyoruz. Ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Yine esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyor, onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Esnafımızın bizden kapalı semt pazarı talebi var. Bu konuda görüş alış-verişinde bulunduk. Uygun yer arayışlarımız devam ediyor. En kısa sürede bu yerleri tespit edip uygun noktalarda semt pazarları yapılmasını planlıyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor." dedi.

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