Kaymakam aracını kontrol ettiren teğmen: ‘Emirlere uydum’

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Emirlerde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinden içeri giren (sayın komutanın aracı dahil) tüm resmi ve sivil araçların kontrol edileceğine dair hükümler yer almaktadır. Makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı’na girişindeki uygulama işlemi, arama işlemi olmayıp araç altı kontrol işlemidir.” BOLU’nun Dörtdivan ilçesi Kaymakam vekili Oğuz Yiğit’in makam aracını nizamiye kapısında kontrol ettirdiği gerekçesiyle görevden alınan Teğmen S.B.S., disiplin soruşturması kapsamında mülkiye müfettişine verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi: “Kaymakamın makam aracının kontrol edilmesi talimatı vermemin gerekçesi emirlerdeki düzenlemeler. Emirlerde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinden içeri giren (sayın komutanın aracı dahil) tüm resmi ve sivil araçların kontrol edileceğine dair hükümler yer almaktadır. Makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı’na girişindeki uygulama işlemi, arama işlemi olmayıp araç altı kontrol işlemidir.”

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VALİLİK: AÇIĞA ALINMADI

Bolu Valiliğinden, yapılan açıklamada ise “Kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25 Temmuz’da İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21’i resmi 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece Kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı. Valilik açıklamasında ayrıca Teğmen S.B.S.’nin açığa alınmadığı, İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirildiği belirtilerek “Söz konusu olaya ilişkin disiplin soruşturması süreci devam etmektedir” denildi.