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Ramiz Kaan OKTAR- SERDİVAN (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2020 - 09:34,Son Güncelleme:/

Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya’da yurda yerleştirildi

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Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya’da yurda yerleştirildi
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Yurt dışından gelen kaymakam adayları ile ailelerinden oluşan 142 kişilik grup, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yurda yerleştirildi. 142 kişi Corona Virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Eğitim için İngiltere’de bulunan yaklaşık 100 kaymakam adayı ile ailelerinden oluşan 142 kişi İstanbul Havaalanı'nda yapılan kontrollerin ardından Sakarya‘nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurduna getirildi.

Polis ekiplerinin eskortluğunda otobüslerle yurt kapısına getirilen 142 kişi burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından odalara yerleştirildi.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak olan 142 kişinin sağlık durumları ise anlık olarak takip edilecek.

Kaymakam adayları ve aileleri Sakarya’da yurda yerleştirildi

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