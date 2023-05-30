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Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile

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#TBMM#Milletvekili Kayıt#Milletvekili Kayıt İşlemleri
Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nde milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor.

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28’inci dönem için milletvekili seçilen isimler, birer birer gelip parmak izlerini verip rozetlerini alıyor. Dün saat 17.00 itibarıyla toplam 175 vekil Meclis’te kayıt yaptırdı. TBMM Şeref Holü renkli görüntülere sahne oldu. Meyve ve tatlı ikram edenler de vardı, Meclis’e aile boyu gelenler de. Yanında getirdiği Ereğli çileğini basın mensuplarına ve görevlilere ikram eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt bu isimlerden biriydi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz da 12 kişilik ailesi ile birlikte Meclis’e gelerek kaydını yaptırdı. Mehmet Sait Yaz’a rozetini torunu Melek Yaz taktı.

Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, kaydını 12 kişilik ailesiyle yaptırdı.

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TOKAT’TAN TAHİNLİ VE HAŞHAŞLI ÇÖREK

AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Mustafa Ersalan Meclis’e birlikte gelerek kaydını yaptırdı. Üç milletvekili de üzerinde isimleri yazılı haşhaşlı ve tahinli Tokat çöreği ile birlikte geldi. Milletvekilleri isimleri yazılı olan çörekleri görevlilere ve basın mensuplarına ikram etti.

Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile
AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Ereğli çileğini basın mensuplarına ve görevlilere ikram etti.

ÇOCUKLAR OYUN OYNADI

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Meclis’e eşi Egemen ve kızları Alsu ve Selinay ile gelerek kaydını yaptırdı. Türkeş’e rozetini eşi Egemen Taş taktı. Kayıt sırasında Türkeş’in kızları Alsu ve Selinay, Şeref Holü’nde oyunlar oynadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım Meclis’e oğlu İslam, gelini Büşra, torunları Ömer Mete ve Baturalp Yıldırım ile geldi. Cumhur İttifakı’na katılarak AK Parti listelerinden seçime giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a da rozetini eşi Feride Aksakal taktı.

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Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Meclis’e eşi Egemen, kızları Alsu ve Selinay ile gelerek kaydını yaptırdı.

Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’e eşi Funda ve altı aylık torunu Salih eşlik etti.

Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile

Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım Meclis’e oğlu İslam, gelini Büşra, torunları Ömer Mete ve Baturalp Yıldırım ile geldi

Kayıtlar hızlandı... Kimi çilek ve çörekle geldi, kimi maaile

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a rozetini eşi Feride Aksakal taktı.

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#TBMM#Milletvekili Kayıt#Milletvekili Kayıt İşlemleri

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