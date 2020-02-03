Kayıt cihazından cinayet çıktı: Biri kadın 2 gözaltı!
Düzce'de bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor...
Alınan bilgiye göre, Kara Hacı Musa Mahallesi 1363. Sokak'ta oturan Mehmet Karahan (45) komşusu tarafından hurdacılık yaptığı evinin bahçesinde
kanlar içinde yerde hareketsiz görüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karahan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
KAYIT CİHAZI BULUNDU
Polis ekiplerinin civarda yaptıkları çalışmada, evin yanından geçen Karaca Deresine atılmış güvenlik kamerasına ait bir kayıt cihazı bulundu.
İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla dereye inerek kayıt cihazını bulunduğu yerden aldı. Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Yakınlarının fenalaştığı, bazılarının ambulansla hastaneye götürüldüğü Karaca'nın cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
BİRİ KADIN 2 ŞÜPHELİ
Polis, kamera kayıtlarından olay yerinden biri kadın 2 şüphelinin uzaklaştığını belirledi.
Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittiklerini tespit edilen şüpheliler K.L ve G.U, gözaltına alındı.
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