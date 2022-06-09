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Kayısı kavgası hastaneyi karıştırdı: 2'si polis 6 yaralı, 13 gözaltı

#Kayısı#Kavga#Polis
Kayısı kavgası hastaneyi karıştırdı: 2si polis 6 yaralı, 13 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında 'kayısı koparma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

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Olay, akşama doğru Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğan mezrası mevkiinde bulunan bir kayısı bahçesinde izinsiz meyve kopardın meselesi yüzünden D.K., E.K. ile H.M.,Y.M., E.M.,M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar hafif şekilde yaralanırken, rapor almak için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran taraflar burada tekrar tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin güçlükle ayırdığı kavgada 2'si polis 6 kişi yaralanırken, 13 kişi ise gözaltına aldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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#Kayısı#Kavga#Polis

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