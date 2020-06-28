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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

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Gelen son dakika haberine göre, Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Havadan ve yerden yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

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  • İstanbulda orman yangını
  • İstanbulda orman yangını
  • İstanbulda orman yangını
  • İstanbulda orman yangını
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Yangın, saat 16.30 sıralarına henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden Kayışdağı’nda çıkan yangına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin (GAMER) alınan bilgilere göre; Maltepe ilçemize bağlı Kayışdağı orman bölgesinde saat 16:35’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 16:48 sıralarında havadan ve karadan yangın söndürme çalışmasına başlanmıştır. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan angına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmiştir. Yangın saat 17:30’de kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir."

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