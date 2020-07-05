Kayıplar aranıyor

Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında önceki gün meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 114 kişi yaralandı. Ekiplerin soğutma ve kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları ise dün de devam etti. Yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların büyük kısmı taburcu edildi. Fabrikanın daha önce de 5 kere patladığı ortaya çıktı.

Halis Yılmaz

ANKARA’DAN EKİP GÖNDERİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 16’ya kadar düştüğünü açıkladı. İnceleme yapmak için Ankara’dan gönderilen Afet Kriminal İnceleme ekipleri ise fabrika içerisindeki üretim yeri, depo ve çevresinde çalışmalarına başladı. Ekiplerin, patlamanın nedenini tespit etmeye çalışacakları, kaza, kusur ya da ihmal olup olmadığını inceleyecekleri öğrenildi. Jandarma, AFAD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 6 iz, koku takip köpeğiyle fabrika çevresinde bulunan ormanlık alanda, fındık bahçesi ve mısır tarlaları içerisinde arama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, fabrikadaki patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcı Lütfi Dursun koordinesinde toplam 10 savcı ile itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan uzman ekiple heyet oluşturdu. Başsavcısı Dursun’un talimatı ile patlamayla ilgili fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi. İdari soruşturma da başlatıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, idari soruşturma kapsamında, bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi ve bir jandarma müfettişi görevlendirildi.

‘ÖNCELİĞİMİZ KAYIPLARI BULMAK’

Havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, patlamanın bir anda olduğunu, neden ve nereden başladığını henüz öğrenemediklerini belirtti. Önceliklerinin kayıpların bulunması olduğunu ifade eden Yaşar Coşkun, “Şu anda önceliğimiz kayıp arkadaşlarımızın sağ salim bulunması, yaralılarımızın hızla iyileşmesi. Acımız büyük” dedi. Patlamada, Yaşar Coşkun’un oğlu Hüseyin Can Coşkun ellerinden, baldızının oğlu Ahmet Çağırıcı’nın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

ACIMIZ BÜYÜK



Patlamada hayatlarını kaybeden 4 kişiden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik (55) için dün cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına siyaset dünyasından da birçok isim katıldı. 2 çocuk annesi Havva Çelik’in eşi Salih Çelik, “Uzun zamandır oradaydı, güvenlik önlemi alınmamıştı. Ben de 4 ay orada çalıştım, şikâyet ettiğim için işten çıkarıldım. Bize kim bakacak artık?” dedi.

YARALILARI KURTARIRKEN ÖLDÜ

Hayatını kaybeden 10 yıllık işçi Tepeçınar’ın ikiz kardeşi Saadettin Tepeçınar, “Daha önceki patlamada işçiydi, ama o patlama günü mesai saatleri dışında olduğu için fabrikada değildi. 3 çocuğu var” diye konuştu. Patlamanın meydana geldiği fabrikada 3 ay önce işe başlayan ve sağ kurtulan Güllü Aslan ise Tepeçınar’ın yaralıları kurtarmak için fabrikaya girdiğinde yaşamını yitirdiğini söyledi.



Fabrika yerleşkesindeki 21 binanın tamamı zarar gördü. 110 ton patlayıcının bulunduğu deponun infilak etmemesi daha büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti. Patlama yaşanan fabrikaya en yakın konumda bulunan Akarca Mahallesi’nde 75 haneden 50’sinde hasar oluştu. Evlerin bahçesinde patlamamış havai fişeklerin bulunması da dikkat çekti.

TBMM KOMİSYONU: HAVAİ FİŞEK KISITLANSIN

Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporunu hatırlattı. Ekim 2019’da hazırlanan ve 200 sayfadan oluşan raporda, havai fişek kullanımının kuşların yaşamlarında yarattığı olumsuz etkiler ve öneriler şöyle yer aldı: “Kuşlar için önemli bir tehdit de havai fişeklerdir. Havai fişeklerin kuşların göç yolları üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu, hayvanların gürültüden ve rahatsız edici unsurlardan uzak durmak istedikleri, doğal yolları bozulduğu için popülasyonlarının olumsuz etkilendiği ifade edilmektedir. Bu durumun önlenmesi amacıyla havai fişek izninin sıkı kurallara bağlanarak istisnai bir durum haline getirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Kuşların zarar görmemesi için gelişigüzel havai fişek kullanımına sınırlama getirilmeli, havai fişek kullanımına istisnai durumlarda izin verilmelidir.” (Umut ERDEM / ANKARA)