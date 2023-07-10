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Kayıp zihinsel engelli genç kız, 5 gün sonra bulunmuştu! 6 kişi 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

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#Tuzla#Kayıp#Cinsel Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 11:26

İstanbul Tuzla'da Elif Zehra İ.'nin, 2 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra Gebze'de bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada 6 kişi 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hüviyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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İstanbul Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İ. kafenin otoparkında kayboldu. Genç kızın annesi Gülten Bozkızıl hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışmalar sonrası Elif Zehra İ.'nin izine Gebze'de ulaşıldı. Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese 6 Temmuz gece saat 00.00'de baskın yaptı. Yapılan baskında Elif Zehra İ. yatak odasında bulundu. Ev içerisinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu toplam 8 kişi gözaltına alındı. 

6 KİŞİ TUTUKLANDI 

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hüviyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

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ANNENİN İSYANI 

Elif Zehra İ.'nin annesi Gülten Bozkızıl, "Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu. Ondan sonra alıp benim yanıma getirdiler. Ev harabe içindeydi. Evin içinde uygunsuz şeyler vardı. Herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Sokak sokak kızımı aradım. Kızımı Tuzla'da şeker vererek uyutup o eve götürüyorlar. Kızımın anlattıklarına göre yakalanan 8 kişi, kızımı başka yollarda kullanacaklarmış. Bizi gördüğü zaman mutlu oldu. Kızımın gözleri yuvasından çıkmış halde ve aşırı derecede korkmuş. Kızım içerde şu anda ifade veriyor. Jandarma ekiplerini görünce kızıma tokat vurup dışarıya atmaya çalışmışlar" açıklamasında bulunmuştu.

 

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#Tuzla#Kayıp#Cinsel Saldırı

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