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Kayıp yaşlı çiftten acı haber! Eşlerden biri ölü, diğeri baygın bulundu

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#Tekirdağ#Çorlu#Cevriye-Selim Berberoğlu
Kayıp yaşlı çiftten acı haber Eşlerden biri ölü, diğeri baygın bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 12:55

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kendilerinden 10 gündür haber alınamayan Cevriye Berberoğlu (72) evinde ölü, eşi Selim Berberoğlu (80) baygın olarak bulundu.

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Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.

Kayıp yaşlı çiftten acı haber Eşlerden biri ölü, diğeri baygın bulundu

Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevriye Berberoğlu’nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kayıp yaşlı çiftten acı haber Eşlerden biri ölü, diğeri baygın bulundu

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#Tekirdağ#Çorlu#Cevriye-Selim Berberoğlu

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