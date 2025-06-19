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Kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu! 17 yaşındaki kuzeni gözaltında

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#Kayıp Çocuk#Cinayet#Diyarbakır Ergani
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 10:22

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dün kayıp olarak aranan Yasemin Yıldırım (9), oturdukları binanın yan tarafındaki binada merdiven boşluğunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltına alınan şüphelinin, kız kuzeni M.Ç. (17) olduğu öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu 17 yaşındaki kuzeni gözaltında

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis, arama çalışmalarına otrudukları siteden başladı. Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda küçük çocuk, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu 17 yaşındaki kuzeni gözaltında
KIZ KUZENİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelinin, kız kuzeni M.Ç. (17) olduğu öğrenildi. M.Ç.'nin oturduğu evde yapılan aramada; olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ile kanlı ayakkabı bulundu. M.Ç.'nin işlemleri devam ediyor.

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#Kayıp Çocuk#Cinayet#Diyarbakır Ergani

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