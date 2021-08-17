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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Kayıp üniversite öğrencisi Salih Güngör'den üzücü haber

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Kayıp üniversite öğrencisi Salih Güngör'den üzücü haber

Eskişehir'de, 9 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün (22), Kanlıpınar Göleti yakınlarındaki ormanda cansız bedeni bulundu.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Salih Güngör'den, 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Göngör'ün yakınları, emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi. AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli kuruluşların arama- kurtarma ekipleri, Güngör'ün cep telefonunun en son sinyal verdiği yer olan Eskişehir- Ankara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve rekreasyon alanı ile çevresinde arama çalışması başlattı.

Kayıp üniversite öğrencisi Salih Güngörden üzücü haber

Arama çalışmalarını devam ettiren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Komando Bölüğü Timi, bu sabah Kanlıpınar Göleti yakınlarındaki ormanda Göngör'ün cesedine ulaştı.

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Salih Güngör cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

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