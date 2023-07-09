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Kayıp turist ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Thomas Bjoerk#Kayıp Turist#Fethiye
Kayıp turist ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

Danimarkalı turist Thomas Bjoerk, Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatil yaparken 5 gün önce ortadan kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda Bjoerk’in kayalık alanda cansız bedenine ulaşıldı.

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MUĞLA’nın Fethiye ilçesine tatile giden ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Danimarkalı turist Thomas Bjoerk Gaard (38) ölü bulundu.

Faralya Mahallesi’ndeki Kabak Koyu’nda arkadaş grubuyla kamp yapan Danimarka uyruklu Thomas Bjoerk Gaard, 3 Temmuz’da çevrede gezmek için kamp alanından ayrıldı. Saatlerce dönmeyince, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. 5 gündür aranan Thomas Bjoerk Gaard için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) çalışma yaptı. 

DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Kabak Koyu çevresinde 5 saat süren arama sonucunda Thomas Bjoerk Gaard’ın cansız bedenine, dün kayalık alanda ulaşıldı. Yürüyüş yaparken kayalıklardan düştüğü değerlendirilen turistin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Thomas Bjoerk#Kayıp Turist#Fethiye

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