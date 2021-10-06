Kayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duyduk

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Meğer maçtan önce böyle uyarmış Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...Meğer maçtan önce böyle uyarmış! "Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."#Galatasaray
Müthiş operasyon Film gibi... Uçakla kaçırdılarMüthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar#Afganistan
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç cezaKan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç ceza!#Afganistan
Kayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duydukKayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duyduk#ESKİŞEHİR
Görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı Saldırgan futbolcu tutuklandı...Görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı! Saldırgan futbolcu tutuklandı...#William Ribeiro
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
Sanat tutkunları VIP davette buluştuSanat tutkunları VIP davette buluştu#Contemporary İstanbul
Aklı başına geldi Yalnız yaşıyordu ama...Aklı başına geldi! Yalnız yaşıyordu ama...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duyduk

#ESKİŞEHİR#Sally Ali Challab Al-Abbood#Kayıp
Kayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duyduk

Eskişehir'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in (28) ifadesine DHA ulaştı. Sally’yi öldürmediğini söyleyerek, suçlamayı kabul etmeyen Mohammed'in balta ve testerenin yanı sıra 24 metrelik naylon poşet satın aldığı tespit edilirken, evinden birçok kez sırt çantasıyla çıkıp farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi. Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül'de kadın çığlık sesi duyduklarını anlatan komşuları, benzer ifadeler verirken bir komşu, '30 saniye kadar kadın çığlık sesi duyduk.' dedi.

Haberin Devamı

Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti. Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.

Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally’nin en son yine Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi’ndeki evine gittiği belirlendi.

Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally’nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed’in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı anlaşıldı.

Kayıp Sally’nin babası: Mezar yapmak istiyoruz, bir parçası bile yeterli

İlgili Haber:Kayıp Sally’nin babası: Mezar yapmak istiyoruz, bir parçası bile yeterli

KAÇIŞINA YARDIM EDEN ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood Kocaeli'nin Gebze'de gözaltına alınıp, Eskişehir'de tutuklandı.



Firari olarak aranan Sarhan Shihab Ahmed ise evinin önünde yakalanarak, gözaltına alındı. Mohsin Mohammed’in Bulgaristan’a kaçışında yardımcı olduğu iddia edilen Ahmed, “Mohammed bana boğazındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi olmak istediğini söyledi. Kendisinde herhangi bir tedirginlik görmedim. Sürekli boğazındaki rahatsızlığı söylüyordu. Cinayet işlediğini kesinlikle bilmiyordum. Tahmin edemedim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 4’e yükseldi. Ayrıca polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen balta, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally’nin kan izleri olduğu tespit edildi.

Eskişehirde dehşete düşüren olay Irak uyruklu Sally her yerde aranıyor

İlgili Haber:Eskişehir'de dehşete düşüren olay! Irak uyruklu Sally her yerde aranıyor

ÇIĞLIK DUYMUŞLAR

Haberin Devamı

Iraklı Sally soruşturmasında tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed’in Yenibağlar Mahallesi’ndeki komşularının da bilgisine başvuruldu. Sally'nin kaybolduğu 2 Eylül'de kadın çığlık sesi duyduklarını anlatan komşuları, benzer ifadeler verirken bir komşu, "30 saniye kadar kadın çığlık sesi duyduk, Mohammed’in evinden geldiğini anladık ancak herhangi bir yardım veya 'imdat' sesi duymadığımız için polisi aramadık" dedi.

Kayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duyduk

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İFADESİNE DHA ULAŞTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde oluşturulan özel ekip, cinayet şüphelisi Mohsin Mohammed’in Bulgaristan’a yasa dışı yollarla çıkmak için tutuklanan diğer 3 şüpheli ile korsan taksiyle İstanbul’a gittiğini, Aksaray’da insan kaçakçılarına 2 bin 300 dolar verdiğini belirledi. Savcılık ve polis sorgularında cinayet suçlamasını kabul etmeyen Mohammed, şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Sally ile bundan yaklaşık 4 ay önce tanıştım. Sally'nin çok arkadaşı vardı. 
Olay günü saat 15.30- 16.00 sıralarında benim evime girdik. Ben hırdavatçıdan balta ve testereyi evimde bulunan kurban etlerini kesmek için aldım ancak kesinlikle naylon poşet almadım. Olay günü Sally evimden saat 20.30'da ayrıldı, kendisi bir arkadaşının yanına arabayla gideceğini söyledi. Evimin yanındaki kamera görüntülerine bakarsanız Sally'nin saat 20.30'da evden çıktığı görülecektir.

Saddamın ordusunda subaylık yapmıştı Kızı Eskişehirde kayboldu: 12 gündür haber alınamıyor

İlgili Haber:Saddam'ın ordusunda subaylık yapmıştı! Kızı Eskişehir'de kayboldu: 12 gündür haber alınamıyor

Bana arabaya bineceğini söyledi ama evimin yakınındaki arkadaşlarının yanına da gitmiş olabilir. Bu olaydan sonra polisler evimde inceleme yaptılar. Evimdeki bazı eşyalar değiştirilmiş. Duvarlarda çizikler vardı ancak bunları ben yapmadım. Arkadaşım Hasan'ın kimliği ile birlikte otobüse bilet alarak Gebze'ye gittim. Polisler kimlik ve pasaportumu aldıkları için böyle yapmak zorunda kaldım. Gebze'de kardeşim Asaad'ın yanına gittim, kardeşimin arkadaşı Ameer'in evinde 2 gün kaldım. Benim boğazımda bir rahatsızlık vardır, ameliyat olmam gerekiyor, doktorum da Gebze'dedir.

Gebze'de 2 gün kaldıktan sonra İstanbul'a gittim. Yurt dışına ameliyat olmak ve ilaç almak için gitmem gerekiyordu. İstanbul'da biri ile irtibat kurarak yurt dışına çıkmaya çalıştım, Ameer'in üzerine açılmış bir hat kullandım ayrıca yurt dışına çıkmaya çalışırken üzerimde Sarhan'a ait kimlik fotokopisi vardı. Sofya'ya gitmeye çalışıyordum, Türkiye'ye yakın olduğu için pasaportsuz gidebileceğimi söylemişlerdi.”

Haberin Devamı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sorgu sırasında Mohammed'e, Sally’nin evine girdikten sonra çıktığına dair kamera görüntüleri olmadığı, hırdavatçıdan balta ile daha sonra testere aldığı, başka iş yerinden ise 24 metre naylon poşet aldığı, aynı gece sık sık farklı kıyafetlerle çöp atmaya çıkmasına yönelik sorular soruldu. Mohammed ise “Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım.

Naylon poşet almadım, kamera görüntülerini incelerseniz Sally'nin olay günü saat 20.30 sıralarında evimden çıkış yaptığı görülecektir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sally isimli kadını ben öldürmedim. Evimdeki eşyaların başkaları tarafından değiştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Yemin ederim Sally evimden çıkıp gitti” dedi.

Haberin Devamı

HER YERDE ARANIYOR

Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine, polis ekiplerince Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ESKİŞEHİR#Sally Ali Challab Al-Abbood#Kayıp