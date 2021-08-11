Çetin AYDIN/İSTANBUL
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Kayıp Rus öğrencinin cesedi bulundu
İstanbul Fatih’te 28 Temmuz’da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada Kumboaros Koyu’nda ölü bulundu.
Cesedin yaklaşık 40 metrelik bir uçurumun yakınında bulunduğu belirtildi. Varşova’daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Ragin’in 29 Temmuz’da saat 17.00’de İstanbul-Vilnius seferini yapan THY’ya ait uçakla dönüş bileti aldığı ortaya çıktı. Gencin cesedi Adli Tıp’a kaldırıldı.