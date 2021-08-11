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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 11.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kayıp Rus öğrencinin cesedi bulundu

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Kayıp Rus öğrencinin cesedi bulundu

İstanbul Fatih’te 28 Temmuz’da kaldığı otelden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 20 yaşındaki Rus öğrenci Makar Fedorovich Ragin, Burgazada Kumboaros Koyu’nda ölü bulundu.

Cesedin yaklaşık 40 metrelik bir uçurumun yakınında bulunduğu belirtildi. Varşova’daki Polonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakültesi öğrencisi Ragin’in 29 Temmuz’da saat 17.00’de İstanbul-Vilnius seferini yapan THY’ya ait uçakla dönüş bileti aldığı ortaya çıktı. Gencin cesedi Adli Tıp’a kaldırıldı.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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