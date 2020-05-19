Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu; 5 gözaltı

Ordu’da yaşayan Pınar Sarı'nın ailesi dün akşam saatlerinde, polise kızlarının kayıp olduğunu bldirdi. Bunun üzerine Sarı için arama çalışması başlatıldı. Mobese kameralarından Sarı'nın yanında 5 erkek ile Melet Irmağı kenarına gittiği belirlendi. Melet Irmağı ile çevresinde arama çalışmaları başlatılırken, polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 5 kişiyi, sabaha karşı gözaltına aldı.

Bugün saat 11.00 sıralarında da dalgıç polisler, Pınar Sarı'nın cansız bedenine ulaştı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Sarı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Pınar Sarı’nın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.