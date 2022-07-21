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Kayıp Pınar’dan acı haber

#İstanbul#Bağcılar#Pınar Damar
Kayıp Pınar’dan acı haber

Erkek arkadaşıyla buluşmak için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Pınar Damar’ın cansız bedeni Bağcılar’daki ağaçlık alanda bulundu.

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İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşayan Pınar Damar (32), geçen pazartesi akşamı saat 17.00 sıralarında erkek arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı. Pınar Damar’ın kardeşi Bahar Damar, bir süre sonra kardeşini aradı ancak ulaşamadı. Endişelenen kardeşi, Pınar’ın buluştuğu erkek arkadaşını aradı. Erkek arkadaşı Pınar Damar’ı alkollü halde eve bıraktığını söyledi. Ablasının erkek arkadaşından aldığı cevapla iyice endişelenen Bahar Damar, polis merkezine başvuruda bulundu. Aile sosyal medyadan da Pınar Damar’ın bulunması için yardım çağrıları yaptı.

ADLİ TIP ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, pazartesi günü Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı aldı. İhbar edilen yere giden polis ekipleri bir kadın cesedi buldu. Ağzında ve burnunda kan olan ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Bir yakını cesedin Pınar Damar’a ait olduğunu teşhis etti.

Olayda cinayet şüphesi bulunması üzerine Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Pınar Damar’ın erkek arkadaşının ifadesinin alınacağı belirtilirken, bölgedeki kamera görüntüleri de incelenmek üzere toplandı.

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Öte yandan Pınar Damar’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önünde bekleyenler arasındaki kuzeninin eşi M.A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

 

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#İstanbul#Bağcılar#Pınar Damar

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