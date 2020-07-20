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Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Sır olay! Pınar'dan 4 gündür haber yok

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Sır olay! Pınar'dan 4 gündür haber yok
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Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 4 gün önce kaybolan 27 yaşındaki Pınar Gültekin’den dört gündür haber alınamıyor.

Pınar Gültekin’in Perşembe günü kardeşi Sibel Gültekin ile görüştükten sonra bir daha telefonlara cevap vermediği öğrenilirken, İstanbul’da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in hem emniyet, hem de jandarma ekiplerine kayıp Pınar Gültekin’in bulunması için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Pınar Gültekin’in Ula Akyaka Mahallesi'nde kaldığı evde sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.

Üniversiteli Pınar’dan 3 gündür haber yok
Üniversiteli Pınar’dan 3 gündür haber yok
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