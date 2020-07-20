Sır olay! Pınar'dan 4 gündür haber yok

Pınar Gültekin’in Perşembe günü kardeşi Sibel Gültekin ile görüştükten sonra bir daha telefonlara cevap vermediği öğrenilirken, İstanbul’da yaşayan kardeşi Sibel Gültekin ve annesi Şefika Gültekin'in hem emniyet, hem de jandarma ekiplerine kayıp Pınar Gültekin’in bulunması için müracaatta bulunduğu öğrenildi.

Pınar Gültekin’in Ula Akyaka Mahallesi'nde kaldığı evde sessizlik hakim olurken, aile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.