Kayıp Pelin’i komşusu katletmiş

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Manisa Alaşehir’de oturan Pelin Karaca (21), 17 Eylül’de “Çarşıya gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Karaca’nın eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Karaca hakkında verilen kayıp ihbarı sonrasında, ilçenin dört bir yanında Pelin Karaca’nın bulunması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, konuya ilişkin evli olan Ali Uysal’ı (37) gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Uysal ifadesinde, Pelin Karaca’yı öldürdüğünü ve Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Ali Uysal’ın ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, önceki gece Eşme ilçesindeki ormanlık alana gitti. Polis, ormanlık alanda Uysal’ın gösterdiği yerde Karaca’nın toprağa gömülü cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan çalışmalar sonrasında, Karaca’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ali Uysal ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uysal, ifadesinde, “Pelin ile gezmeye gitmiştik, arabanın önündeydi, araba hareket etti. Pelin altında kaldı, korktum, gömdüm” dedi.

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Pelin Karaca’nın annesi Nihal Dönmez Karaca, “Kızımın cinayete kurban gideceğini hiç düşünmemiştim. Polise gidip kızımı bulmaları için ihbarda bulundum. Kızımı katleden 37 yaşında ve evli. Eski mahalleden komşumuz. Kızımı Eşme’de öldürmüş, ormanlık bir alana gömmüş” dedi.