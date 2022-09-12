Kayıp Ömer Halis'ten acı haber! Su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu

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Olay, 8 Eylül'de Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu. Polat’a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeği ile sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde arama yapıldı.

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3 gün süren aramada Ömer Halis'in 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer Mahallesi yakınlarındaki bir su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu.

KOKUDAN ANLAŞILDI

Ömer Halis'in cansız bedeni tarla sulamak için giden vatandaşların su tahliye kuyusundan kötü koku gelmesiyle fark ettiği öğrenildi.

Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ömer Halis'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Köseköy Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.