Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp Ömer Halis'ten acı haber! Su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Şanlıurfa#Kayıp Çocuk#Ömer Halis Polat
Kayıp Ömer Halisten acı haber Su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 11:49

Şanlıurfa’da evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ın (4), 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam 25 kilometre uzaklıktaki su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu. Ömer Halis Polat, gözyaşları arasında toğrağa verildi.

Haberin Devamı

Olay, 8 Eylül'de Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu. Polat’a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeği ile sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde arama yapıldı.

Kayıp Ömer Halisten acı haber Su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

3 gün süren aramada Ömer Halis'in 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer Mahallesi yakınlarındaki bir su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu.

KOKUDAN ANLAŞILDI

Ömer Halis'in cansız bedeni tarla sulamak için giden vatandaşların su tahliye kuyusundan kötü koku gelmesiyle fark ettiği öğrenildi.

Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ömer Halis'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Köseköy Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kayıp Ömer Halisten acı haber Su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şanlıurfa#Kayıp Çocuk#Ömer Halis Polat

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles