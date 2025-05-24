Kayıp olarak aranıyordu, meğer arkadaşları öldürüp çuvalla gömmüşler

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 1,5 aydır kayıp Dinçer Arslan’ın (26) birlikte alkol aldıktan sonra kavga ettiği arkadaşları H.B. ve İ.Ç. tarafından darbedilip öldürüldükten sonra çuvalla toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Olaya ilişkin 3 şüpheli, tutuklandı.

1,5 AYDIR KAYIP OLARAK ARANIYORDU



Ereğli ilçesi Ortacı köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Gülüç beldesinde yaşayan Dinçer Arslan, 9 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan'ın bulunması için, jandarma ve polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı. Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde Arslan’ın, son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER, CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

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Şüpheliler, polisteki sorgularında, birlikte alkol aldıkları sırada kavga ettiklerini, darbedip Dinçer Arslan'ı öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan, otopsisinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, H.B.'nin eşi A.B.'yi de 'Yardım ve Yataklık' suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.