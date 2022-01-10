Kayıp olarak aranıyordu, işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasarayda Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı Burak Elmastan veda mesajı...Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar resmen ayrıldı! Burak Elmas'tan veda mesajı...#Fatihterim
Kar ve fırtına… İstanbul için peş peşe kritik uyarılarKar ve fırtına… İstanbul için peş peşe kritik uyarılar#Meteoroloji
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HDP’li Semra Güzel hakkında fezlekeHDP’li Semra Güzel hakkında fezleke#HDP
Çin kararı açıkladı Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustostan beri ilk bu seviyedeÇin kararı açıkladı! Bitcoin resmen çakıldı... 5 Ağustos'tan beri ilk bu seviyede#Kripto Para
Salgıda şaşırtan yeni bilgi... Bu hastalığı geçirmek Kovidden koruyabilirSalgıda şaşırtan yeni bilgi... Bu hastalığı geçirmek Kovid'den koruyabilir #Koronavirüs
Galatasaray yeni hocasını hemen buldu Uçak bileti alındı, yarın İstanbulda...Galatasaray yeni hocasını hemen buldu! Uçak bileti alındı, yarın İstanbul'da...#Galatasarayu
Ada ülkesi karşıtı... Bu hepimize hakarettirAda ülkesi karşıtı... 'Bu hepimize hakarettir' #İngiltere
Avcılarda göçük Haberi alınca yıkıldılarAvcılar'da göçük! Haberi alınca yıkıldılar#İstanbul
Çanakkalede katliam gibi kazada yeni detay... 5 kişi hayatını kaybetmiştiÇanakkale'de katliam gibi kazada yeni detay... 5 kişi hayatını kaybetmişti#Çanakkale
Erdoğandan CHPli Özkoça 250 bin TLlik davaErdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin TL'lik dava#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tarihi mücadele sonuç verdi... Ölmeye hak kazandıTarihi mücadele sonuç verdi... Ölmeye hak kazandı!#Ötanazi
Alişan’dan eleştirilere sert yanıt Benim görüşüm benim hayatımAlişan’dan eleştirilere sert yanıt! 'Benim görüşüm benim hayatım'#Alişan
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp olarak aranıyordu, işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı

#Hatay#Hassa#Murat Çapar
Kayıp olarak aranıyordu, işkenceyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 21 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan Murat Çapar'ın (41) uyuşturucu ticareti nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kişilerce öldürülüp halıya sarıldıktan sonra ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Hassa ilçesinde 21 Ekim 2021'de ortadan kaybolan Murat Çapar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek titiz çalışma başlattı. 7 Ocak'ta başlatılan operasyonda Murat Çapar'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden jandarma ekipleri, kiraladığı aracı Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜP HALIYA SARMIŞLAR

Bilgiler doğrultusunda genişletilen çalışma sonucunda Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K.'nın planlayarak ve tasarlayarak dövülüp, yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne İlçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığını saptandı.

Haberin Devamı

Murat Çapar'ın cansız bedeni, 9 Ocak'ta bırakıldığı ormanda bulundu. Yakalanarak gözaltına alınan ve Çapar'ı öldürdüklerini itiraf eden 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Hassa#Murat Çapar

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı