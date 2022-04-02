Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kayıp olarak aranıyordu! Göle uçan otomobilinde cansız bedeni bulundu

#BURSA#Mustafakemalpaşa#Kayıp
Kayıp olarak aranıyordu Göle uçan otomobilinde cansız bedeni bulundu

Bursa'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alaettin Esmer'in (67) göle uçtuğu belirlenen otomobilinde cesedi bulundu.

Haberin Devamı

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde oturan Alaettin Esmer, perşembe günü evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla bir süre zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan Esmer'den bir daha haber alınamadı.

Aile cuma günü durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada Alaettin Esmer'in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölde ve çevresinde çalışma başlattı.

Kayıp olarak aranıyordu Göle uçan otomobilinde cansız bedeni bulundu

Gölete doğru giden tekerlek izleri olduğunu saptayan jandarma, durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti. Sabah saatlerinde göle giren dalgıçlar, Esmer'in aracını gölde buldu. Aracın içerisinde ise Alaettin Esmer’in cansız bedenine ulaşıldı. Esmer'in cesedini dalgıçlar çıkardı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Zelenski’nin sığınağında bir gün: Günde kaç saat uyuyor, suikasttan nasıl kaçıyor, ailesi neredeZelenski’nin sığınağında bir gün: Günde kaç saat uyuyor, suikasttan nasıl kaçıyor, ailesi nerede?Haberi görüntüle

Alaettin Esmer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BURSA#Mustafakemalpaşa#Kayıp

BAKMADAN GEÇME!

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy