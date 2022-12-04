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Kayıp olarak aranıyordu! Elif Emeksiz'den acı haber

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#Antalya#Polis#Kayıp
Kayıp olarak aranıyordu Elif Emeksizden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 16:59

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolduğu ihbar edilen Elif Emeksiz'in (32), 50 metrelik uçurumda cesedi bulundu.

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Alanya Kalesi surları altındaki uçurumda saat 14.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 50 metrelik yamaçtan inince bir kadın cesedi ile karşılaştı. İncelemede, cesedin dün hakkında kayıp ihbarı yapılan Elif Emeksiz'e ait olduğu belirlendi.

Bulunduğu yerden çıkarılan cansız beden, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emeksiz'in kale surlarından düşüp, öldüğü tahmin ediliyor.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Antalya#Polis#Kayıp

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