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Kayıp olarak aranıyordu, dağ yolunda darbedilmiş halde bulundu

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#İzmir#Bilgehan Ege Atlas#Bayraklı
Kayıp olarak aranıyordu, dağ yolunda darbedilmiş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 00:57

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ramazan Bayramının 1'inci gününden itibaren kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Bilgehan Ege Atlas (15), ormanlık alandaki patika yolda yerde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Darbedilmesi sonucu ağır şekilde yaralandığı belirtilen Atlas, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü Bayraklı ilçesindeki evinden ayrılan Bilgehan Ege Atlas'tan bir daha haber alınmadı. Telefonla ulaşamayınca durumundan endişe duyan ailesi, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Atlas'ın bulunması için arama çalışmaları sürdürülürken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk ormanındaki dağ yolunda yörede oturan gençler hareketsiz şekilde yatan bir genci buldu. Vatandaşlar, darbedilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genci patika yoldan ana caddeye indirirken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olduğu anlaşılan gencin kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğu belirlendi.

Kayıp olarak aranıyordu, dağ yolunda darbedilmiş halde bulundu

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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#İzmir#Bilgehan Ege Atlas#Bayraklı

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