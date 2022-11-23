Kayıp olarak aranıyordu, boş arsada cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

Çorlu’da oto galeride çalışan Fatih Gürel, pazar günü Zafer Mahallesi’nde annesi ile yaşadığı evden ayrıldı. Annesinin eve gelmemesi üzerine telefonla aradığı Gürel, gece saatlerinde döneceğini söyledi ancak dönmedi. Gürel’in eve gelmemesi üzerine annesi ve yakınları, yaptıkları aramalardan sonuç alamayıp, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ile Gürel’in yakınları aramalarını sürdürürken, bu sabaha karşı Zafer Mahallesi’ndeki boş arsada ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin, kayıp olarak aranan Fatih Gürel’e ait olduğu belirlendi. İlk incelemede Gürel’in, başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Gürel’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

BULGARİSTAN’A KAÇMIŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gürel’in, en son aynı mahallede oturan M.G. ile birlikte görüldüğü tespit edildi. Polis, evinde yaptığı aramada bulamadığı M.G.'nin, Bulgaristan’a kaçtığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.