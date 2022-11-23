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Kayıp olarak aranıyordu, boş arsada cansız bedeni bulundu

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#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet
Kayıp olarak aranıyordu, boş arsada cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 12:11

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, pazar günü evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Fatih Gürel (31), boş arsada, başına sert cisimle vurularak öldürülmüş bulundu. Cinayet şüphelisi olarak aranan M.G.'nin, Bulgaristan’a kaçtığı belirlendi.

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Çorlu’da oto galeride çalışan Fatih Gürel, pazar günü Zafer Mahallesi’nde annesi ile yaşadığı evden ayrıldı. Annesinin eve gelmemesi üzerine telefonla aradığı Gürel, gece saatlerinde döneceğini söyledi ancak dönmedi. Gürel’in eve gelmemesi üzerine annesi ve yakınları, yaptıkları aramalardan sonuç alamayıp, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ile Gürel’in yakınları aramalarını sürdürürken, bu sabaha karşı Zafer Mahallesi’ndeki boş arsada ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cansız bedenin, kayıp olarak aranan Fatih Gürel’e ait olduğu belirlendi. İlk incelemede Gürel’in, başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Gürel’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranıyordu, boş arsada cansız bedeni bulundu

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BULGARİSTAN’A KAÇMIŞ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gürel’in, en son aynı mahallede oturan M.G. ile birlikte görüldüğü tespit edildi. Polis, evinde yaptığı aramada bulamadığı M.G.'nin, Bulgaristan’a kaçtığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Tekirdağ#Çorlu#Cinayet

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