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Kayıp olarak aranırken suda cesedi bulundu

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#Kahramanmaraş#Andırın#Adli Tıp Kurumu
Kayıp olarak aranırken suda cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 21:46

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Ramazan Çiftçi’nin (39), Değirmendere Şelalesi’nde cesedi bulundu. Kıyafetleri kıyıda bulunan Çiftçi’nin serinlemek için suya girdiği ve boğulduğu tahmin ediliyor.

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Olay, akşam saatlerinde Boynuyoğunlu Mahallesi’ndeki Değirmendere Şelalesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Çiftçi, sabah hayvanları otlatmak için evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları Çiftçi’yi aramaya çıktı. Yapılan aramada Değirmendere Şelalesi yakınında Ramazan Çiftçi’nin kıyafetlerini bulan yakınları, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine giden itfaiyenin dalgıçları şelalede Ramazan Çiftçi’nin cesedine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çiftçi’nin cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Ramazan Çiftçi’nin serinlemek için suya girdiği ve boğulduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kahramanmaraş#Andırın#Adli Tıp Kurumu

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