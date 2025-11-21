Kayıp olarak aranan öğretmen, devrilen kamyonette ölü bulundu

Haberin Devamı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Çobansaray Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı.

KÖYLÜLER ARACI BULDU

Köylüler, arama çalışması başlattı. Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait 60 ZV 954 plakalı kamyonet devrilmiş halde bulundu.

Gözden Kaçmasın Zehirlenme faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve otel çalışanı tekrar gözaltına alındı Haberi görüntüle

OLAY YERİNDE CANSIZ BEDEBİNE ULAŞILDI

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.