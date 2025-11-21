×
Kayıp olarak aranan öğretmen, devrilen kamyonette ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 15:46

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan öğretmen Vedat Söylemez (39), kullandığı ve devrilmiş olduğu görülen kamyonette ölü bulundu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Çobansaray Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni aynı zamanda okulun müdürü olan Vedat Söylemez'den dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı.

KÖYLÜLER ARACI BULDU

Köylüler, arama çalışması başlattı. Köy yolu ve çevresinde yapılan aramada; yol kenarında Söylemez'e ait 60 ZV 954 plakalı kamyonet devrilmiş halde bulundu.

OLAY YERİNDE CANSIZ BEDEBİNE ULAŞILDI

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde bulunan Vedat Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Söylemez'in cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

