KayÄ±p olarak aranan kiÅŸi kayalÄ±klarda Ã¶lÃ¼ bulundu

Pazar ilÃ§esi, Karadeniz Sahil yolu giriÅŸ mevkisinde deniz kenarÄ±ndaki kayalÄ±klarda, bir kiÅŸinin hareketsiz halde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renler, durumu polise bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve bekÃ§i ekipleri sevk edildi. Gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrolde, bu kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. YapÄ±lan incemelede cesedin dÃ¼nden beri kayÄ±p olarak arananÂ Åžaban Ali Kambur'a ait olduÄŸu belirlendi.Â Kambur'un cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere morga gÃ¶nderildi.Â