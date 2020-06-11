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DHA
Haber GiriÅŸ: 11.06.2020 - 18:37,Son GÃ¼ncelleme:

KayÄ±p olarak aranan kiÅŸi kayalÄ±klarda ölü bulundu

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Rize'nin Pazar ilÃ§esinde, dÃ¼nden beri kayÄ±p olarak aranan Åžaban Ali Kambur'unÂ deniz kenarÄ±ndaki kayalÄ±klardaÂ cansÄ±z bedeniÂ bulundu.

Pazar ilÃ§esi, Karadeniz Sahil yolu giriÅŸ mevkisinde deniz kenarÄ±ndaki kayalÄ±klarda, bir kiÅŸinin hareketsiz halde yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renler, durumu polise bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve bekÃ§i ekipleri sevk edildi. Gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrolde, bu kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi. YapÄ±lan incemelede cesedin dÃ¼nden beri kayÄ±p olarak arananÂ Åžaban Ali Kambur'a ait olduÄŸu belirlendi.Â Kambur'un cansÄ±z bedeni, kesin Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere morga gÃ¶nderildi.Â

KayÄ±p olarak aranan kiÅŸi kayalÄ±klarda Ã¶lÃ¼ bulundu

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