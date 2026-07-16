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Kayıp olarak aranan 91 yaşındaki adamın kanala uçan otomobilde öldüğü ortaya çıktı

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#Oral Yalçın#Manisa#Kaza
Kayıp olarak aranan 91 yaşındaki adamın kanala uçan otomobilde öldüğü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 17:21

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 91 yaşındaki Oral Yalçın'ın, otomobiliyle kanala uçması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Salihli'nin Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan Oral Yalçın, dün saat 21.00 sıralarında 45 LK 662 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

Kayıp olarak aranan 91 yaşındaki adamın kanala uçan otomobilde öldüğü ortaya çıktı

KANALA UÇAN OTOMOBİL

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Bu kapsamda Salihli-Köprübaşı eski kara yolu Bezirganlı mevkisinde vatandaşlar, sazlık alandaki kurutma kanalındaki otomobili fark etti.

Kayıp olarak aranan 91 yaşındaki adamın kanala uçan otomobilde öldüğü ortaya çıktı

HAYATA VEDA ETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Oral Yalçın'ın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Oral Yalçın#Manisa#Kaza

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