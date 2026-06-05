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İki farklı ilden peş peşe acı haber: Kayıp olarak aranan çocuk ve 58 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

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#Kayıp#Yalova#Yusuf Gezek
İki farklı ilden peş peşe acı haber: Kayıp olarak aranan çocuk ve 58 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 11:26

Yalova'da dünden bu yana kayıp olarak aranan 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Gezek'in (9), sahilde cansız bedeni bulundu. Bir acı olay da Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yaşandı. Kayıp olarak aranan Binnaz Demir'in (58), denizde cansız bedeni bulundu.

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Akasya Plajı'nda sabah saatlerinde kıyıya bir çocuk cesedi vurduğu fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, cansız bedenin dün ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yusuf Gezek’e ait olduğu tespit edildi.

İki farklı ilden peş peşe acı haber: Kayıp olarak aranan çocuk ve 58 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Savcının incelemesinin ardından Gezek’in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, ekipler bölgede inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yusuf Gezek’in ailesinin 4 ay önce Şanlıurfa’dan Yalova’ya taşındığı belirtildi. 

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İki farklı ilden peş peşe acı haber: Kayıp olarak aranan çocuk ve 58 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

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BİR ACI HABER DE ŞARKÖY'DEN

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kayıp olarak aranan Binnaz Demir'in (58), denizde cansız bedeni bulundu.

Şarköy'ün Hürriyet Mahallesi'nde oturan Binnaz Demir, geçen salı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demir'i aramak için çalışma başlatıldı. Dün öğle saatlerinde, Şarköy'ün İstiklal Mahallesi'ndeki belediye sosyal tesislerinin sahilinde denizde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, cesedin kayıp olarak aranan Binnaz Demir'e ait olduğu belirlendi. Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 

İki farklı ilden peş peşe acı haber: Kayıp olarak aranan çocuk ve 58 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

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#Kayıp#Yalova#Yusuf Gezek

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