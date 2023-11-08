Kayıp öğretmenden acı haber: Cansız bedeni bulundu

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Olay, Silivri'de Gümüşyaka Merkez mahallesinde meydana geldi. Evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı. Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cenazesini dereden çıkardı. Öğretmen Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.