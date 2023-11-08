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Kayıp öğretmenden acı haber: Cansız bedeni bulundu

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#Silivri#İstanbul#Hasan Sezer
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 12:02

Silivri'de yaşayan öğretmen Hasan Sezer, 3 Kasım Cuma günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp öğretmenin cenazesi, evinin yakınlarındaki derede bulundu. Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay, Silivri'de Gümüşyaka Merkez mahallesinde meydana geldi. Evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı. Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cenazesini dereden çıkardı. Öğretmen Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp öğretmenden acı haber: Cansız bedeni bulundu

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#Silivri#İstanbul#Hasan Sezer

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