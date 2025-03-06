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Kayıp öğretmen her yerde aranıyor! Eşine 'Hakkını helal et' diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı

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#Kayıp#Öğretmen#Tanju Oğuz
Kayıp öğretmen her yerde aranıyor Eşine Hakkını helal et diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 13:05

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde eşine ‘Hakkını helal et’ şeklinde mesaj gönderdikten sonra ortadan kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor.

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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ikamet eden ve Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde öğretmenlik yapan Tanju Oğuz, eşine ‘Hakkını helal et’ şeklinde mesaj gönderdikten sonra kayıplara karışmıştı. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, geçtiğimiz gün Akdağmadeni ilçesi Akçakışla Göleti kenarında Tanju Oğuz’un aracına ulaşmıştı.

Kayıp öğretmen her yerde aranıyor Eşine Hakkını helal et diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı

GÖLET CİVARINDA ARACI BULUNDU

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, kayıp öğretmeni arama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "4 Mart 2025 Salı günü saat 22.47’de kayıp ihbarı verilen İlkokul Öğretmeni Tanju Oğuz’u arama çalışmaları devam ediyor.

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Kayıp öğretmen her yerde aranıyor Eşine Hakkını helal et diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı

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Oğuz’un Akdağmadeni Akçakışla Köyü Göleti civarında terkedilmiş halde aracının bulunduğu bölgede AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel, 25 araç, 1 iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, su altı arama cihazları ve dron ile arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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Kayıp öğretmen her yerde aranıyor Eşine Hakkını helal et diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı

Kayıp öğretmen her yerde aranıyor Eşine Hakkını helal et diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı

Kayıp öğretmen her yerde aranıyor Eşine Hakkını helal et diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı

Kayıp öğretmen her yerde aranıyor Eşine Hakkını helal et diye mesaj attıktan sonra sırra kadem bastı

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#Kayıp#Öğretmen#Tanju Oğuz

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