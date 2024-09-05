Kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları 16. gününde! Narin’in okula başlayacak arkadaşlarına psikososyal destek

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Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

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SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

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Hem arama çalışmaları hem soruşturma sürerken, bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

NARİN'İ ÖZEL EKİP ARIYOR

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı. Ancak Narin'e dair bir ize rastlanmadı.

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MEZARLIKTA ARAMA YAPILDI

Çalışmaların 15'inci gününde mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı.

NARİN’İN OKULA BAŞLAYACAK ARKADAŞLARI İÇİN PSİKOSYAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, Narin’in kaybolduğu günden itibaren mahalleye gelerek çalışma başlattı. Ekipler, hem Narin’in ailesindeki yetişkinler ve çocuklar ile hem de mahalledekilerle görüşmeler yaptı. Narin’in pazartesi günü okula başlayacak arkadaşlarının bu durumdan en az etkilenmesi için ekipleri ayrı bir çalışma başlattı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Zeynep Akardeniz, olayın ilk anından beri mahallede çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Hem yetişkinler hem çocuklar olumsuz olarak etkilendi. Psikososyal destek ekibimiz, ilk andan beri burada. Ekibimiz burada hem bireysel görüşmeler hem grup çalışmaları yapıyor. Çalışmalarımızı okulda yürütmekteyiz. Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri, geleceğe yönelik umutlarına yönelik, bireysel çalışmalar, grup çalışmaları yapmaktayız. Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde burada okulda çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. ". Okul başladığında bu çalışmaları yürüteceğiz. Çocukların en az hasarla bu durumu atlatmaları ve kendilerini güvende hissetmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz.”