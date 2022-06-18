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Kayıp Murat Göçmen'den acı haber! 3'üncü gün cansız bedeni bulundu

#Murat Göçmen#Arama#Kayseri
Kayıp Murat Göçmenden acı haber 3üncü gün cansız bedeni bulundu

Kayseri'de Kızılırmak Nehri'nde kaybolan Murat Göçmen'in (31), aramaların 3'üncü gününde cansız bedeni bulundu. 

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 Olay, 16 Haziran'da Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Göçmen, askere gitmeden 4 gün önce, Kızılırmak Nehri'nin bulunduğu alana geldi. Montunu ve telefonunu Yamula Köprüsü'nde bırakan Göçmen, metrelerce yükseklikten suya atladı. Göçmen'in suya girdikten sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kayıp Murat Göçmenden acı haber 3üncü gün cansız bedeni bulundu

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Türkuaz Doğa Sporları arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Aramalara Konya ve Aksaray'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri de katıldı. 100'e yakın kişiyle bu sabah yapılan çalışmada Murat Göçmen'in cesedine ulaşıldı. Göçmen'in cansız bedeni, sudan çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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#Murat Göçmen#Arama#Kayseri

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