Kayıp muhtar ölü bulundu: 6 yıl önce bilgi yarışmasına katılmış

Güncelleme Tarihi:

#Kayıp Muhtar#Sadık Savurtaş#İzmit
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 13:37

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan mahalle muhtarı Sadık Savurtaş (64), kendisine ait fındık bahçesinde ölü bulundu. İnme geçirdiği belirtilen Savurtaş’ın ölümü, ön otopsi raporunda, doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. 

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesi Eseler Mahallesi’nde meydana geldi. Eseler Mahallesi Muhtarı Sadık Savurtaş eve dönmeyince ailesi saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Savurtaş için arama çalışması başlattı. Ekipler bir süre sonra Sadık Savurtaş’ı fındık bahçesinde harekesiz halde buldu. Sağlık personelinin kontrolünde Savurtaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sadık Savurtaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na götürüldü. 

‘DOĞAL ÖLÜM’ 

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Savurtaş’ın herhangi bir husumetlisinin olmadığı anlaşıldı. Ön otopsi raporunda, Sadık Savurtaş’ın ölümünün, doğal ölüm olduğu belirlendi. Savurtaş’ın tarlada çalışırken fenalaşıp elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği sırada, burada ‘inme’ nedeniyle hayatını kaybetmiş olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Sadık Savurtaş’ın cenazesi bugün Eseler Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının akabinde toprağa verilecek. 

6 YIL ÖNCE TELEVİZYONDA BİLGİ YARIŞMASINA KATILMIŞ

Öte yandan, çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş'ın 6 yıl önce ATV'de yayınlanan 'Kim milyoner olmak ister?' isimli yarışmaya katıldığı ve bin TL kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

