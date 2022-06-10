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Kayıp muhtar eşini silah zoruyla kaçırmış

#Çanakkale#Çan#Kayıp
Kayıp muhtar eşini silah zoruyla kaçırmış

Çanakkale'nin Çan ilçesinde eşi Muhtar İlker Mustafa Kuloğlu (51) ile ortadan kaybolduktan 3 gün sonra bir evde bulunan İlknur Kuloğlu (41), kocasının kendisini silah zoruyla kaçırdığını söyledi. Evdeki av tüfeğini de alıp kaçan Kuloğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

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Şerbetli köyü muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu ile boşanma aşamasındaki eşi İlknur Kuloğlu en son 8 Haziran günü saat 01.30 sıralarında Çan ilçe merkezindeki evlerinden çıkarken görüldü. Bir kişi araçla gelerek, muhtar ve eşini aldı, ardından da Şerbetli köyüne götürüp bıraktı. Eşi İlknur Kuloğlu ile birlikte köyün yakınındaki arazide saklanan muhtar Kuloğlu, gece dron ve köpeklerin sesini duyunca jandarmanın etraflarını çevirdiğini düşünüp, yiyeceklerinin de tükenmesi üzerine Şerbetli köyündeki eve gitti. Eşini burada bırakan muhtar İlker Mustafa Kuloğlu, evdeki av tüfeğini de alarak kaçtı. Jandarmanın çalışmasıyla İlknur Kuloğlu bulundu.

Kayıp muhtar eşini silah zoruyla kaçırmış

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Sağlık kontrolünden vücudunda darp izlerine rastlanan İlknur Kuloğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. lknur Kuloğlu'nun ifadesinde, uzaklaştırma kararı olan eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve silah zoruyla kaçırdığını söylediği öğrenildi.

Kayıp muhtar eşini silah zoruyla kaçırmış

Nisan ayında eşini kaçırdığı için hakkında uzaklaştırma kararı olan İlker Mustafa Kuloğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

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#Çanakkale#Çan#Kayıp

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