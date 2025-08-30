×
Kayıp mühendisi müdürü öldürmüş! Cansız bedeni böyle saklamış

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 13:27

Aksaray'da bir dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan emekli jeoloji mühendisi Tekin Atılgan'ı (54) tabancayla öldüren şüphelinin müdürü Yaşar Can Kahya (29) olduğu ortaya çıktı. Cinayeti dondurma aracının güzergah dışına çıkması çözdü.

İki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu.

Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptadı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, önceki gün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Kayıp mühendisi müdürü öldürmüş Cansız bedeni böyle saklamış

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede; dondurma fabrikası müdürü Yaşar Can Kahya'nın 18 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ı işten çıkardığını, 2 gün sonra da Tekin Atılgan'ın konuşmak için çıkarıldığı iş yerine gittiğini belirledi. Polis, şüpheli olarak aradığı Yaşar Can Kahya'yı dün Kayseri'de yakaladı. Gözaltına alınan Yaşar Can Kahya, sorgusunda suçunu itiraf etti.

Kayıp mühendisi müdürü öldürmüş Cansız bedeni böyle saklamış

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

20 Ağustos'ta Tekin Atılgan'ın fabrikaya geldiğini, işten çıkarma konusunda tartıştıklarını, çıkan kavgada tabancayla Atılgan'ı öldürüp, cesedini dondurma dolabına yerleştirerek üzerine dondurma doldurduğunu, ertesi gün elemanlarına dondurma dolabını araca yüklettiğini, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarına dondurma dolabını atıp, ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

İncelemede; Atılgan'ın cesedinin dondurmalar nedeniyle zarar görmediği de tespit edildi. Diğer yandan getirildiği Aksaray'da işlemleri tamamlanan Yaşar Can Kahya, bugün adliyeye sevk edildi.

