Kayıp mimar Ece Gürel'in son sağlık durumu... Belgrad Ormanı'nda 4. günde mucize kurtuluş! Kalbi durdu yeniden hayata döndürüldü

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İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Gürel, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra kaldırıldığı özel hastanede tedavisi sürüyor.

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi.

Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndüğü öğrenildi.

Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

EŞYALARINDAN 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Öte yandan, Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.

SEZER GÜREL: EŞİMİ GÖRÜNCE RAHATLADIM

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, "Eşimi görünce rahatladım" şeklinde konuştu. Gürel, "Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu" dedi.

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ECE GÜREL HAYATA BÖYLE TUTUNDU

Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Turan Altun, Ece Gürel’in bulunma anlarını CNN TÜRK'te şu sözlerle aktardı:

Kütüklerin yanında uzanmış şekilde bulduk. Ayaklarında, kollarında kesikler vardı. Gözü fal taşı gibi açılmıştı. Vücudu donuktu, tirtir titriyordu ama ses yoktu. İlk müdahaleyi biz yaptık. Termal battaniyeyi serdik, üzerimizdeki montları üzerine sardık.

'KENDİNDE DEĞİLDİ'

Büyük ihtimalle kendini korunaklı bir yere çekebilmek için buraya gelmişti. Kendinde değildi. Uyumakla uyumamak arasında. Buradaki çalışmalarımız yaklaşık 28 dakika sürdü. UMKE ekibinin gelmesi ile sedye ile taşındı.

Ece Gürel'in bulunduğu nokta...

BULUNDUĞU NOKTA

Bulunduğumuz yer koşu parkuruna 80 metre uzaklıkta, 9. sektör. Gece saat 01:15’te bulduk. Burada doğada mantar ve yeşillikle beslenerek hayatta kaldığını düşünüyorum.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN ECE GÜREL AÇIKLAMASI

Gürel'in tedavisine hastanede devam edilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı.

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Drone'larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verildi.

'VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ'

Sağlık durumunu takip etmek için hastaneye gelen Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.

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2 MART'TA KAYBOLMUŞTU

İstanbul'da peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evinden çıkmış ve kaybolmuştu.

Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu Gürel, saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda bulunmuştu.