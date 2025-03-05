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Kayıp Mimar Ece Gürel'in eşinden dikkat çeken sözler... 'Korkup kaçmış olabilir' | Aramalarda 'kan izi' detayı

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#Ece Gürel#Mimar Ece Gürel#İstanbul
Kayıp Mimar Ece Gürelin eşinden dikkat çeken sözler... Korkup kaçmış olabilir | Aramalarda kan izi detayı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 13:59

Evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mimar Ece Gürel'i arama çalışmaları devam ediyor. Gürel'in arandığı Belgrad Ormanı'nda dün kendisine ait özel eşyalar bulunmuştu. Genç kadının eşi, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Peyzaj mimarı Ece Gürel üç gün önce evinden çıkmış ve kendisinden bir daha da haber alınamamıştı. Ailesinin ihbarı üzerine kayıp Gürel'in telefonunun son sinyal verdiği Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları başlamıştı. Dün Gürel'e ait bazı eşyalar bulunmuştu.

NEDEN TEK BAŞINA GİTTİ?

Mimar Gürel'in ailesi Müge Anlı'ya konuk oldu. Eşi Sezer Gürel, programda kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Sezer Gürel, "Neden eşiniz tek başına oraya gitti? Evden ne diye çıktı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"İNTİHAR EDECEK YAPIDA DEĞİL"

Biraz aramızın tatsız olduğu doğrudur. İşlerden dolayı. Ben de iş değiştirdim. Biraz dargındık. İntihar edecek bir yapıda değil. Bizim daha önce orda gezmişliğimiz var. Hani oraya gideceğini söylese saçmalama ne işin var orada derdim.

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Sahurda tartıştık ben yemiyorum dedim yattım. Tepkiliydim. Sabah uyandık. Ben dışarı hava almaya gidiyorum dedi. Ben de nöbetten çıktığım için yorgunum gitmek istemiyorum dedim.

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Kayıp Mimar Ece Gürelin eşinden dikkat çeken sözler... Korkup kaçmış olabilir | Aramalarda kan izi detayı

"BELKİ BİR ŞEY OLDU, KORKUP KAÇTI"

Nereye gittiğini bilmiyordum. Ses meditasyonu falan yapıyordu. Böyle ses düzenlemesi gibi. Evde çok ses olunca odanın kapısını kapat derdim. İntihar etmeye gitmiş olamaz. Ormanda kamera yok. Burası onun için özel bir yer. Yıllarca orada okudu. Otobüsten inerken 'Unuttum' demesinin sebebi bu. Düşüncem; Eşim şu anda kayıp. Belki de eşyalarını bıraktı. Meditasyona oturdu belki bir şey oldu korkup kaçtı yani.

Kayıp Mimar Ece Gürelin eşinden dikkat çeken sözler... Korkup kaçmış olabilir | Aramalarda kan izi detayı

KAN İZİ DETAYI

Yayına bağlanan muhabire bölgede bulunan ve kan izi olduğundan şüphelenilen iz soruldu. Muhabir ise "Orası biraz uzakta 50 dakikalık bir yol" dedi. Kayıp kadının annesi de, "Yolu takip etmemiş ormanda yürümüş dönmemiş" diye konuştu.

ECE GÜREL'İN GÖRÜLDÜĞÜ SON ANLARA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) için, Belgrad Ormanı'nda başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabah saatlerinde gölete gelen dalgıçlar suda arama yaptı. Öte yandan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı, yürüyerek durağa gittiği ve İETT otobüsü ile Belgrad Ormanı'na gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kayıp Mimar Ece Gürelin eşinden dikkat çeken sözler... Korkup kaçmış olabilir | Aramalarda kan izi detayı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Pazar günü öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğine dair mesaj gönderen Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Gürel için, arkadaşının ihbarı üzerine AFAD, AKUT başta olmak üzere çok sayıda arama ve kurtarma ekibi dün Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma çalışması başlattı. Polise Ece Gürel hakkında kayıp başvurusunda bulunan ailesi de arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Ekipler hassas burunlu köpeklerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp Mimar Ece Gürelin eşinden dikkat çeken sözler... Korkup kaçmış olabilir | Aramalarda kan izi detayı

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in yaşadığı binadan çıktığı, kaldırımda yürüdüğü, otobüse bineceği yere gittiği ve İETT otobüsüne bindiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaşadığı binadan çıkan Gürel'in otobüse gidene kadar yürümesi, daha sonra otobüse binerek yolculuk yaptığı ve otobüsten indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar yer alıyor. 

Kayıp Mimar Ece Gürelin eşinden dikkat çeken sözler... Korkup kaçmış olabilir | Aramalarda kan izi detayı

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#Ece Gürel#Mimar Ece Gürel#İstanbul

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